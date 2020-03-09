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遭速球擊中臉部 遊騎兵凱爾洪下顎骨折

最新更新：2020/03/09 11:38

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB官網報導，德州遊騎兵外野手凱爾洪今天在對洛杉磯道奇的春訓熱身賽中，遭對方投手一記時速95英里（約152公里）的速球擊中右臉頰，下顎骨折。

25歲的凱爾洪（Willie Calhoun）在比賽1局下半上場打擊時，被23歲左投尤瑞亞斯（Julio Urias）投出的球擊中右邊嘴巴。

凱爾洪挨球吻後當場倒地，在現場接受球隊防護員治療約10分鐘，之後才被載離球場。

凱爾洪並未失去意識，但被送往醫院做其他的觀察和治療。

遊騎兵賽後表示，電腦斷層掃瞄和相關檢查顯示凱爾洪下顎骨折，預計9日會再做其他評估。那場比賽，遊騎兵9比8擊敗道奇。

在MLB官網的報導中，凱爾洪的隊友蓋洛（Joey Gallo）說：「我為他感到難過，他什麼都沒說，但你知道他一定很痛。」

「這真讓人難過，因為我和他真的很要好，他是我最好的朋友之一，所以當我看到這樣的事發生在他身上，看到他就這樣倒下，真的很讓人難過，我只是試著在那裡陪著他，確保他知道我們都在身邊，試著要幫助他，並祈禱他會沒事。」

「在事情發生後要繼續比賽，實在非常困難。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1090309

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