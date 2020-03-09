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疫情擾110公尺跨欄備戰 陳奎儒本季首戰13秒91

最新更新：2020/03/09 17:51
受到武漢肺炎疫情影響，今年國際各項賽事停辦，也打亂台灣跨欄名將陳奎儒備戰奧運參賽門票的計畫，9日他在青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽亮相，僅跑出13秒91。（田協提供）中央社記者龍柏安傳真　109年3月9日
受到武漢肺炎疫情影響，今年國際各項賽事停辦，也打亂台灣跨欄名將陳奎儒備戰奧運參賽門票的計畫，9日他在青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽亮相，僅跑出13秒91。（田協提供）中央社記者龍柏安傳真　109年3月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）受到武漢肺炎疫情影響，「台灣欄神」陳奎儒備戰進度與比賽行程大亂，今天他在青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽亮相，僅繳出13秒91，他苦笑說：「很爛」。

陳奎儒去年5月曾在台灣國際田徑公開賽，飆出13秒34全國新猷，並與東京奧運參賽標準13秒32僅有0.02秒之差，年底全國運動會他再跑出13秒36的好成績，仍與奧運參賽標準擦身而過。

原本今年2月4日在南京舉辦的亞洲室內田徑錦標賽，是陳奎儒開季第1場比賽，卻因武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情停辦，也打亂他的備戰計畫，「跟去年相比，賽季的第1場比賽，足足延後了1個月。」

陳奎儒坦言，透過比賽提升強度，再透過檢討修正缺失，是他備戰奧運參賽門票的方式，如今比賽計畫被迫延後，出國比賽又擔心疫情、甚至返台後恐得面臨隔離，比賽、訓練計畫全受影響。

昨天陳奎儒仍照常操課訓練，今天他在109年新北市全國青年盃田徑錦標賽亮相，預賽跑出13秒91，排名第1晉級決賽，他承認：「看到成績嚇了一跳，第1趟自我感覺很良好，本來預期跑出13秒50左右，沒想到差這麼多。」

由於出國比賽計畫全部喊停，陳奎儒本季只剩4場比賽可跑，除青年盃外，還有3月底的全國大專校院田徑公開賽，全國大專校院運動會，以及5月底的台灣國際田徑公開賽。

參賽機會變少，自然也少了達標和爭取積分的機會，陳奎儒說，壓力肯定會有，所以現在他只能盡量跑，也把目標鎖定在達標，而不是爭取積分與提升排名。（編輯：方沛清）1090309

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