近3年首勝陳奎儒 楊尉廷青年盃110公尺跨欄摘金

109年新北市全國青年盃田徑錦標賽，台師大跨欄好手楊尉廷（左）10日在110公尺跨欄項目與代表新竹物流出賽的陳奎儒（右）交手，楊尉廷以13秒77摘金，拿下雙方近3年交手首勝。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月10日

（中央社記者黃巧雯台北10日電）跨欄好手楊尉廷曾在2017年5月全國大專校院運動會110公尺跨欄險勝「台灣欄神」陳奎儒，今天在青年盃以13秒77摘金，拿下近3年以來交手首勝。

109年新北市全國青年盃田徑錦標賽今天在板橋第一運動場繼續展開賽事，陳奎儒昨天預賽跑出13秒91，今天在公開男子組110公尺項目決賽，成績雖略為推進，但以13秒84摘銀，金牌由昔日良性競爭對手楊尉廷以13秒77奪金，兩人雙雙刷新大會紀錄。

「跨欄雙雄」楊尉廷、陳奎儒過去曾經表現一度不相上下，但近年來陳奎儒實力大幅提升，楊尉廷前一次獲勝，得追溯至2017年5月全國大專校院運動會。

這次收下兩人近3年以來交手首勝，楊尉廷仍平常心以對，他強調，關鍵並非贏和輸，而是能否在對方身上學到東西才是重點，並樂於藉由彼此較勁，提升競爭力。

先前與陳奎儒一同訓練，楊尉廷認為，「學習怎麼在強者下，磨練自己的心」，而他也趁機觀察、學習陳奎儒訓練與生活態度。

陳奎儒賽前就有預感可能會輸，覺得彼此實力差不多，「起跑時感覺身體快打到他（楊尉廷）的手。」陳奎儒不諱言：「還是起跑問題，重心很低，有點撐不太起來。」

陳奎儒去年數度與東京奧運參賽標準13秒32擦身而過，結束冬訓後，自認目前狀況不如預期，他推測，可能是第一場比賽還沒調整好心態，還須設法加強起跑的穩定度，後續將瞄準3月底全國大專校院田徑公開賽。（編輯：張雅淨）1090310