獅隊與南市府在地合作 推出假日限定球衣

中華職棒統一獅隊10日舉行記者會，宣布與台南市政府合作推出假日限定主場球衣，落實屬地主義。圖左為獅隊領隊蘇泰安、右為台南市長黃偉哲。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月10日

（中央社記者楊啟芳台南10日電）中華職棒統一獅今天在台南開記者會，宣布加深與台南市政府合作，推出假日限定主場球衣，落實屬地主義，並規劃4大行銷主題，市民在週二有門票優惠，球星擔任市政特派員等。

統一獅本季在台南棒球場安排47場主場賽事，也加深與台南市府合作。領隊蘇泰安表示，「年初我們拜訪黃偉哲市長，向黃市長表達，身為在地職棒球隊，想進一步擴大合作，感謝市長支持與肯定，在我們拜訪當天就允諾協助這項合作計畫」。

蘇泰安指出，這項計畫只是開端，相信會對球隊屬地主義有很大幫助，也能讓職棒更加生活化，「讓台南市民覺得擁有一支職棒球隊，是多麼榮耀的事情，今年預計規劃球星、吉祥物、女孩們，結合台南市各項活動，創造雙贏」。

台南市長黃偉哲表示，統一獅是與台南緊密結合的球隊，非常感謝能一起參與假日球衣發表，「台南以統一獅為榮，台灣也以統一獅為榮，我們會有補助，鼓勵更多三級棒球隊進場，幫大哥哥加油，也可以觀摩學習球技」。

獅隊假日球衣延續條紋風格為布底，胸前套用象徵主場TAINAN字體設計，讓城市結合球隊的意義更為鮮明，也強化在地經營的重要性，並結合獅隊年度口號TEAM LIONS設計臂章。

除推出台南主場限定專屬球衣，也特別結合台南市政府推出4大行銷方案，落實棒球生活化概念，初期規劃包括「跟著萊恩遊古蹟」、「觀光旅遊鬥陣玩」、「台南市政特派員」、「台南市民棒球日」。

獅隊邀請代表台南觀光旅遊的「魚頭君」加入職棒應援行列，週六、週日台南主場賽事，將與獅隊吉祥物萊恩在棒球場外進行見面會活動。每逢台南週二主場賽事，凡台南市的市民持身分證，現場購票享每人一律新台幣200元優惠。

球隊也長期規劃統一獅選手及萊恩吉祥物擔任台南市市政特派員，結合教育局、警察局、民政局、社會局、交通局等各局處，安排統一獅職棒明星及萊恩走入台南市每個鄉鎮地區。（編輯：張芷瑄）1090310