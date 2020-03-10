潘威倫春訓調整順利 維持身體強度拚紀錄

中職統一獅投手潘威倫（右）生涯進入第18年，相較於去年春訓剛傷癒復出，他表示，目前調整狀況順利，有機會挑戰150勝、2000局紀錄。左為隊友林安可。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月10日

（中央社記者楊啟芳台南10日電）統一獅投手潘威倫生涯進入第18年，相較於去年春訓剛傷癒復出，他表示，目前調整狀況順利，熱身賽球速達141公里也較為少見，身體強度更好，就有機會挑戰150勝、2000局紀錄。

潘威倫2018年受傷勢所苦，整年僅出賽1場，不過去年傷後復出，出賽23場都是先發，拿下8勝7敗，防禦率5.10。潘威倫去年超越陳義信的紀錄，成為台灣職棒選手最多勝，也因為成功復出，奪下中職東山再起獎。

談到本季調整狀況，潘威倫說：「身體狀況還OK，都滿正常的，去年畢竟還是剛受傷完，調整方式比較不一樣，今年從開始調整到現在，每個階段至少都滿順利。」

雖然昨天獅隊交手富邦悍將的官辦熱身賽，潘威倫先發投2局被敲10支安打，失9分，帳面成績不理想，不過球速達到141公里。他表示，球季很漫長，投手本來就會比較慢進入狀況，「春訓每個階段都有要改善加強的地方，從每場比賽中做調整，至少在身體方面有愈來愈好了。」

能在熱身賽階段，球速就達到141公里，潘威倫指出，近幾年確實比較少見，「通常春訓期間到要銜接到比賽，要花比較多時間，讓自己身體強度慢慢拉上來，不過今年到目前為止都滿順利，所以比賽強度有比以往好一些。」

由於中職開幕戰延後2個星期至3月28日，潘威倫指出，還可以利用這段時間，準備得更充分。目前已經累積143勝、1938.1局，離150勝、2000局紀錄不遠，他說：「只要身體狀況好，就有機會挑戰。」（編輯：張雅淨）1090310