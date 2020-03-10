林泓育轟逆轉2分砲 桃猿熱身賽擊退兄弟

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒今天在斗六棒球場舉行的官辦熱身賽，由樂天桃猿交手中信兄弟，雖然兄弟一開始取得領先，不過5局上桃猿攻下4分反攻，其中林泓育轟出逆轉2分砲，終場以8比3奪勝。

兄弟2局下就靠著張志豪敲陽春全壘打，先馳得點；4局下詹子賢、張志豪都敲二壘安打得1分後，蘇緯達再補上安打，帶有1分打點，兄弟取得3比0領先。

不過桃猿5局上展開反攻，劉時豪、藍寅倫敲安打，形成二、三壘有人後，梁家榮敲安打，帶有2分打點，接著林泓育更是從剛登板的蔡齊哲手中，轟出逆轉2分砲，桃猿反倒以4比3取得領先。

6局上藍寅倫敲出1打點安打，桃猿再添分數；7局上一、二壘有人時，郭嚴文敲出二壘安打，帶有2分打點；8局上廖健富再敲1打點二壘安打，終場桃猿就以8比3擊退兄弟。

桃猿此戰推出2名洋投，先發卡本特主投5局，被敲7支安打，包含1發全壘打，沒有出現保送，送出6次三振，失3分；尼寇力接替登板，中繼2局被敲4支安打，送出2次三振，無失分；之後林柏佑、陳禹勳各投1局，皆無失分。

中職原訂的官辦熱身賽到這場為止，不過受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）及6搶1資格賽延期到6月的影響，開幕戰延至28日開打。為了讓球員維持手感，中職第二輪官辦熱身賽將於13日開始，共有10場比賽，分別在台南、斗六及洲際棒球場舉行。（編輯：黃世雅）1090310