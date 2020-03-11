雷納德23分助陣 快艇擊敗勇士

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇球星雷納德今天上場25分鐘，斬獲全隊最高23分，率隊在客場以131比107擊落金州勇士，重演開幕戰時在勇士新主場「大通中心」擊敗勇士的表現。

這場比賽是快艇最近8場比賽的第7場勝利，唯一失手的一場是在上一場比賽以103比112輸給洛杉磯湖人。

勇士替補上場的班德（Dragan Bender）不讓雷納德（Kawhi Leonard）專美於前，也替勇士斬獲23分。勇士在主場大通中心（Chase Center）苦吞10連敗後，上週六對上費城76人時才以118比114獲勝止敗，今天又受挫。

快艇在第一節一度領先多達13分，上半場結束前最多領先28分，第三節開賽1分鐘後就領先達30分，並一路領先到終場，創下他們本賽季對勇士的3連勝。

這是快艇從2006年以來第一次在季賽系列戰中打敗金州勇士，快艇在這3場比賽平均每場贏了17.3分。

快艇除了威廉斯（Lou Williams）沒有上場外，有6名球員得分來到兩位數。傑克森（Reggie Jackson）攻下16分，喬治（Paul George）和貝佛利（Patrick Beverley）各斬獲15分，哈洛（Montrezl Harrell）貢獻14分，格林（JaMychal Green）13分及沙米特（Landry Shamet）10分的表現。

快艇的祖巴奇（Ivica Zubac）拿下4分，但有12籃板。

勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）拿下21分，柯瑞（Stephen Curry）因流感再度缺席。

勇士的波爾（Jordan Poole）攻下17分，巴斯考（Eric Paschall）12分、鮑曼（Ky Bowman）11分，克里斯（Marquese Chriss）有10分、10籃板的「雙十」成績。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090311