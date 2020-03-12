加強防疫 體育署：UBA全中運如期舉行

武漢肺炎疫情持續延燒，體育署長高俊雄12日表示，3月大專籃球聯賽（UBA）決賽將閉門開打，4月的全國中等學校運動會也如期舉行。中央社記者黃巧雯台北攝 109年3月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）武漢肺炎疫情延燒，體育署長高俊雄今天表示，3月大專籃球聯賽（UBA）決賽將閉門開打，4月的全國中等學校運動會也如期舉行，兩項比賽均比照高中籃球聯賽（HBL）作法，落實防疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，不少國內外運動賽事因此延期或取消，剛落幕的HBL決賽，首度改採閉門方式因應，後續於3月21、22日在台北小巨蛋舉行的UBA公開一級決賽，也將比照。

至於4月在屏東縣登場的全中運，除資格賽已採閉門比賽外，高俊雄透露，教育部長潘文忠已指示，過去常聚集大量選手的開、閉幕戰，計畫以其他方式替代。

今年全國大專校院運動會由高雄大學承辦，訂於5月舉行，高俊雄指出，由於單一學校防疫能量無法與縣市相比，加上還需借用其他學校場館，也讓承辦學校備感壓力，未來場勘後，會再與場管單位討論比賽期間的防疫。

另一方面，儘管東京奧運是否如期舉行尚未可知，選手們目前仍持續備戰，國訓中心除了緊盯各選手、教練、運科人員旅遊史外，也會定時消毒環境。

高俊雄表示，選手若離開國訓中心到其他縣市比賽，將提供酒精、口罩，若參加國際賽，將以直達班機為主，避免轉機，以降低風險。

對於已取得奧運門票的選手，高俊雄指出，非必要的國際賽和移地訓練都將暫緩。

另外，因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部與文化部規劃推出振興抵用券，高俊雄表示，體育署將持續爭取包括運動場館（健身房、游泳池等）、運動賽事（例如中華職棒、超級籃球聯賽等）未來也能納入適用範圍。（編輯：屈享平）1090312