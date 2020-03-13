潘政琮為防疫率先退賽 美職業高球巡迴賽也叫停

（中央社邁阿密12日綜合外電報導）武漢肺炎疫情衝擊擴大，美國職業高球巡迴賽（US PGA Tour）也被迫取消球員錦標賽。在此之前，台灣高球好手潘政琮基於安全考量，已率先退出球員錦標賽。

由於俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴大，球員錦標賽（The Players Championship）打了一輪後，美巡賽當局取消了後面3輪的比賽。

美巡賽一名發言人今晚在聲明中說：「十分遺憾，我們必須宣布取消球員錦標賽。」這讓球員錦標賽成為一長串因為武漢肺炎而停賽的最新體育賽事之一。

美巡賽當局也宣布取消接下來幾週的比賽，包括威士伯錦標賽（Valspar Championship）、WGC-戴爾科技比洞賽（WGC-Dell Technologies Match Play）、在美國聖安東尼奧進行的德州公開賽（Texas Open）、在多明尼加進行的柯拉萊斯朋達卡納度假村錦標賽（Corales Puntacana Resort Championship）。

名人賽首輪練習賽預定4月8日開打，目前仍不受影響，照常舉行。

在美巡賽決定取消球員錦標賽之前，潘政琮已率先退賽。

潘政琮在臉書（Facebook）上發文說：「我們的生活如同馬戲團，球員、家人與工作人員每週搭機飛行，每週超過五、六百人一同在球員餐廳以自助餐的形式吃飯如同在郵輪上生活，並且住宿在幾個相同的旅館。緊密觀察疫情一段時間後，在新冠病毒於美國蔓延的此時，我必需提早做出行動保護自己與我的家人，這是我的選擇，目前我們都很安全與健康。」

女子賽的部分，美國女子職業高球巡迴賽（LPGA）也宣布延後包括年度大賽之一全日空高球賽（ANA Inspiration）在內的3場比賽。

LPGA在聲明中表示，3月19日到22日於鳳凰城進行的創建者盃（Founders Cup）、3月26日到29日於加州卡爾斯巴德（Carlsbad）進行的起亞高球菁英賽（KIA Classic），和4月2日到5日於加州幻象農場（Rancho Mirage）進行的全日空高球賽，將會延後舉行。

聲明中說：「目前的計畫是，在2020年球季稍晚的時間，重新安排時段給這3場比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090313