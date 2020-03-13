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憂武漢肺炎疫情擴大 希臘停辦東奧聖火接力

最新更新：2020/03/13 23:29

（中央社記者楊明珠東京13日專電）2020年東京奧運聖火點燃儀式昨天在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，預定到19日為止在希臘舉行聖火接力，但受到武漢肺炎疫情影響，希臘奧林匹克委員會宣布停辦接力。

日本共同社報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延，希臘奧委會今天表示，原訂到19日為止在希臘境內舉辦聖火接力的活動，因憂心沿路民眾聚集，感染武漢肺炎的危險性高，因此決定停辦聖火接力活動。

希臘奧委會與衛生當局、國際奧林匹克委員會（IOC）協商之後，做出停辦的決定。

預定19日在希臘首都雅典舉辦的將聖火交給東京奧運代表的交接儀式如期舉行，但不開放一般民眾進場觀禮。

聖火預定20日以專機運送到日本航空自衛隊松島基地（位於日本宮城縣東松島市），26日從福島縣的體育設施J-Village出發，到7月24日東京奧運開幕日為止，在日本47都道府縣進行為期121天的聖火接力。

希臘奧林匹亞（Olympia）昨天舉行2020年東京奧運聖火點燃儀式，受到武漢肺炎疫情影響，禁止民眾入場觀禮，也創下奧運史上首度無民眾觀禮的聖火點燃儀式。（編輯：高照芬）1090313

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