台灣內戰脫穎而出 周天成闖全英羽賽4強

台灣羽球一哥周天成（圖）14日在全英羽球公開賽男單8強，以21比11、21比12，擊敗自家人「羽球王子」王子維，拿下對戰7連勝，也挺進4強。（圖取自facebook.com/AllEnglandOfficial）

（中央社記者龍柏安台北14日電）頂著台灣羽球一哥招牌，周天成今天在全英羽球公開賽男單8強，以21比11、21比12，在「台灣內戰」中擊敗自家人「羽球王子」王子維，除拿下對戰7連勝，也挺進4強。

總獎金110萬美元（約新台幣3345萬）的2020全英羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽。過去周天成曾在2017年首度躋身4強窄門，過去2年他都在首輪出局，今年他頂著大會男單頭號種子光環，一路過關斬將再次挺進4強。

世界排名第2的小天，過去6次與王子維交鋒未嘗敗績，今天雙方再次交手，開局王子維曾以4比1取得領先，但小天很快進入狀態，先將比數追成5比5平後，也逐漸掌握節奏，接下來靠著一波10比2攻勢，不但拉開差距，也先以21比11拿下。

越打越猛的小天，次局火力全開，在開賽短暫以1比2落後之際，一口氣連拿7分超前，此後一路領先，再以21比12拿下，以直落二橫掃王子維，不但拉出對戰7連勝，也再次跨進4強窄門。

王子維雖未能突破「周天成障礙」，但這次在全英公開賽闖進8強，仍寫下個人最佳成績；此外下週最新世界排名，也將從本週的世界12，繼續向上提升至11，東京奧運門票已牢牢握在手上。

周天成4強對手，是丹麥好手安東森（Anders Antonsen），兩人過去7次交手，小天以6勝1負握有絕對優勢。（編輯：戴光育）1090314