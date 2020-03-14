武漢肺炎疫情不退燒 羽球奧運積分賽喊停

（中央社記者龍柏安台北14日電）世界羽球聯合會（BWF）今天在官網公告，礙於武漢肺炎疫情在全球大爆發，接下來3月15日全英羽球公開賽結束後，至4月12日為止，所有奧運羽球積分賽將先暫停。

BWF公告受影響的賽事，包括接下來的瑞士羽球公開賽、印度公開賽、紐奧良大師賽、馬來西亞公開賽與新加坡公開賽，若這些比賽全部取消，表定最後一場羽球奧運積分賽將是在菲律賓舉行的亞洲羽球錦標賽。

奧運積分賽截止日期是今年4月30日，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）造成多場奧運積分賽取消或順延，因此BWF也在新聞稿中提到，有關奧運積分的相關規定未來將另行公布。

中華羽球代表隊總教練蔡佳欣表示，目前還不清楚BWF未來是否會延後奧運積分截止時間，因此現階段也只能靜觀其變。

蔡佳欣強調，在疫情期間，選手健康仍是最重要考量，在比賽全面暫停的階段，也不適合出國移訓，「在疫情沒有退燒前提下，我們會提前閉關集訓、開始衝刺奧運」。

台灣羽球代表隊的3組單打，包括戴資穎、周天成與王子維，原訂全英結束後就會回台調整，而雙打則會轉戰瑞士繼續爭搶積分，如今比賽已確定喊卡，蔡佳欣則表示，旅行社已著手修改機票，屆時全英結束後，選手將全數返台，除維持訓練，另一方面則靜待BWF公布新的規定。（編輯：張芷瑄）1090314