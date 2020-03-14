旅外球星春訓必來解鄉愁 美國沙漠中找到台灣味

美國亞利桑那州是職棒的兩大春訓基地之一，旅美台灣球員經常到當地的台灣餐廳Yes Cafe解鄉愁。左起為張進德、曾仁和、老闆娘YaYa、王維中。（YaYa提供）中央記者林宏翰亞利桑那傳真 109年3月14日

（中央社記者林宏翰亞利桑那14日專電）從來不看棒球的一對夫婦，因為在亞利桑那開台灣餐廳，認識了一群旅外球員；餐廳老闆Ken說，來美國打拚很不簡單，每個人都是台灣之光。

「這是曾仁和、王維中、林凱威…」老闆娘YaYa從櫃臺拿出一桶簽名球，細數常來店裡吃飯的台灣棒球員。這家名叫Yes Cafe的餐飲店，鄰近亞利桑那州立大學、職棒小熊隊、運動家隊的春訓基地。

來自彰化的夫妻在美國生活15年，從事餐飲業，最近6年接下了Yes Cafe這間店，原本跟棒球沒有關係的兩人，隨著球員常來光顧，開始一個一個叫得出名字。

每年2月、3月大聯盟春訓，這一家小小的餐廳，就成了台灣球員一解鄉愁的地方。排骨便當、米粉湯、魯肉飯、珍珠奶茶，各式各樣的台灣料理全都有，餐盤選用台灣地圖的造型。

老闆娘YaYa看待這群20多歲的大男生，就像自己的弟弟一樣，雖然自己一次現場比賽都沒看過，卻很能體會球員的心情，共同度過棒球路上的起起伏伏。

「去年曾仁和在我店裡吃飯，看著手機突然表情不太一樣，我問他怎麼了，他說事情大條了，我被釋出了。」逆境之中，海外的台灣人發揮互相幫忙的精神，曾仁和等待新球隊的期間，有一個星期睡在老闆家的沙發上。

旅居國外這麼多年，更懂異鄉打拚的辛苦，老闆娘YaYa說，能夠讓這些球員吃到家鄉的味道，是對他們最大的支持。有一次王維中在加州比賽，因為太思念台灣味，特地託朋友帶這裡的點心過去。

亞利桑那是每年職棒春訓的重鎮，除了球員常來，來看春訓比賽的球迷也知道要來找台灣味。訪問這天，從東岸波士頓遠道而來的幾個台灣留學生，就在這裡吃晚餐。

就讀波士頓大學的研究生陳侑呈與友人計畫多時，專程來亞利桑那朝聖、追星，無奈這天遇上大聯盟宣布因疫情而停賽，他苦笑說：「這種情況下，特別需要台灣味來撫慰一下心靈。」

除了球員、球迷，亞利桑那的飛行學校有台灣學生，科技大廠也有不少台灣工程師，經常光顧Yes Cafe。

老闆Ken回想15年前來到美國打拚、在餐廳打工的日子，一切都從頭開始，最思念的就是家鄉的味道，現在他與太太靠著這間餐廳，彷彿把一小塊台灣也帶到了這座美國沙漠中的城市。（編輯：周永捷）1090314