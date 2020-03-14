清宮幸太郎敲再見安 火腿熱身賽勝橫濱

（中央社記者謝靜雯台北14日電）日職火腿隊備受期待的野手清宮幸太郎，今天熱身賽與橫濱隊交手，9局敲出再見安打，率隊以8比7拿下勝利；旅日火腿隊台灣好手王柏融今天沒有上場。

火腿隊內野手清宮幸太郎是備受球隊期待的「大物」球員，但去年因為右手肘手術影響，遲至11日才首度在官辦熱身賽亮相，今天賽前官辦熱身賽兩場出賽總計2打數敲出1支安打。

火腿隊今天熱身賽與橫濱隊交手，清宮幸太郎先發打第6棒、守一壘，首局滿壘時選到保送，替球隊擠回1分，3局再獲得保送，5局、8局打擊機會都敲出飛球出局。

9局火腿隊5比7落後，靠著接連保送、宇佐見真吾二壘打，一口氣送回2分扳平比數，清宮幸太郎敲出再見安，率隊拿勝。

清宮幸太郎敲出致勝安，他表示，打到球的瞬間，就知道會是安打，也鬆了一口氣，備戰新球季會繼續努力。清宮幸太郎今天總計3打數敲出1支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率4成。

先前日媒曾點名，清宮幸太郎可能會是王柏融指定打擊位置的競爭者，王柏融昨天出賽2打數敲出1支安打，今天比賽沒有出場，目前為止官辦熱身賽累積12場出賽，27打數敲出9支安打，包括4支二壘打，貢獻4分打點，打擊率3成33。（編輯：張雅淨）1090314