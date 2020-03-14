SBL巴克利再轟27分 台啤勝璞園拉4連勝

（中央社記者龍柏安台北14日電）SBL上半季冠軍台灣啤酒進入下半季依舊無人能擋，今天靠著洋將巴克利攻下最高的27分、15籃板，全場最多領先22分，終場96比80擊敗桃園璞園，在下半季拉出4連勝。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天在板樹體育館進行2場比賽，台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）效率驚人，全場累積11投8中，外帶8罰俱中，搭配塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也有19分、10籃板與5助攻的全能演出，台啤全場一路壓著對手打，輕鬆拿下勝利。

台啤總教練周俊三受訪時表示，贏球策略仍是防守，除防堵璞園外圍射手群，還要鞏固禁區籃板，今天台啤除雙洋將有「雙十」演出，禁賽歸隊的本土長人周伯勳也摘下13分、7籃板。

對於自己的好表現，周伯勳則坦言，比賽先從防守開始做起，有機會再攻擊，而談到球隊目前的連勝，他則強調：「連勝只是一個過程，我們的最終目標還是冠軍。」

璞園今天3節打完，僅落後台啤15分，第4節開賽林耀宗進球，追到只差13分，無奈台啤靠著一波8比0攻勢再次甩開差距，其中光是「台啤小跑車」蔣淯安就上演2次抄截後快攻上籃，也成了勝負的分水嶺。

稍早台灣銀行則靠著洋將米歇爾（Charles Mitchell）強攻下全場最高的30分、12籃板與5助攻，另一名洋將瓊斯（Matt Jones）也拿下24分、7籃板，兩人合力率隊以100比91擊敗高雄九太，也逼得對手吞下在下半季的4連敗。（編輯：張雅淨）1090314