文化先發5人力退北市大 明戰世新爭UBA后冠

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽，21日傍晚進行女子組文化大學（圖）與北市大學的賽事，文化最終以67比66拿下冠軍戰門票，選手難掩興奮衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）文化大學今天靠著先發5人力戰全場，以67比66險勝北市大，明天將與世新爭奪大專籃球聯賽冠軍。助文化拿下22分的徐玉蓮，即使平時教練「苛刻」，挺進決賽仍讓她直呼非常值得。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）今天在台北小巨蛋展開4強賽，文化上季無緣5連霸，還首度跌出4強之外，今年重振旗鼓，以徐玉蓮、戴宜庭為首，搭配林佳蓉、劉倩伶、莊家淯，5人從開賽一路奮戰到最後一刻，率領文化重返冠軍戰。

文化今天迎戰北市大，決勝節從被扳平到再度要回領先，一度被北市大朱育勤連得4分，追成1分差，所幸頂住壓力，最終以67比66收下冠軍賽門票。

文化教練鄭慧芸賽後感動到語帶哽咽地說，球員非常辛苦，特別點名徐玉蓮、戴宜庭，平時對待兩人相當「苛刻」，但肯定她們的努力，並感謝球員的堅持，才能贏下比賽。

鄭慧芸不諱言，由於想抓住晉級冠軍賽的機會，因此調度保守，「我相信他們不會因為我沒換人而生氣」。

對於教練嚴厲要求，以及平時札實訓練，換來冠軍賽門票，徐玉蓮直呼非常值得，同時也準備好明天對戰世新，將再度打滿全場40分鐘。

談到冠軍戰對手世新，徐玉蓮、戴宜庭異口同聲地表示，好的防守才能帶動流暢進攻，並點名將加強防守世新當家中鋒林蝶。兩人認為，能否搶下籃板球，將是贏球關鍵。

北市大教練錢薇娟表示，雖然小巨蛋今年沒開放觀眾進場，但比賽強度仍讓她直喊「心臟要爆表」，儘管最終輸球，但球員表現與態度，仍讓她引以為傲。

相較於文化採5人應戰，北市大今天12人輪流上陣，包括賽前本季僅出賽5場的胡思瑩，錢薇娟解釋，球員努力4年，今年已經大四，因此願意給予機會，她提到，「站上小巨蛋是每個人想做的事情，即便只是一分鐘，對她們人生非常重要，遠勝過於今天勝負」。（編輯：屈享平）1090321

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組4強賽，21日傍晚由文化大學迎戰台北市立大學，文化徐玉蓮（白衣）拿下22分抓下11籃板，幫助球隊以67比66奪勝，挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽，女子組文化大學莊家淯（白衣）21日迎戰台北市立大學，共拿下19分、抓下7籃板，幫助球隊獲勝，成功闖進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽21日開打，女子組賽程傍晚由文化大學（白衣）迎戰北市大學（黑衣），文化以一分之差險勝挺進冠軍決戰，球員開心雀躍。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

108學年度UBA大專籃球聯賽4強賽21日在台北小巨蛋閉門舉行，女子組文化大學（白衣）傍晚迎戰北市大學，終場以67比66險勝晉級，將力拚后座，選手開心慶祝。中央社記者張新偉攝 109年3月21日