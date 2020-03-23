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首頁 / 運動

繼加拿大之後 澳洲要求選手備戰2021東京奧運

最新更新：2020/03/23 11:23

（中央社雪梨23日綜合外電報導）繼加拿大宣布將不派員參加今夏的奧林匹克運動會與帕運之後，澳洲奧運委員會官員今天也表示東京奧運「顯然」無法如期舉行，要選手們準備2021年的賽會。

澳洲奧運代表團團長切斯特曼（Ian Chesterman）表示：「顯而易見的，賽會無法於7月舉辦。」

澳洲奧運委員會（Australian Olympic Committee）在聲明補充說，選手們如今應該把焦點放在可望改於2021年北半球夏天舉辦的東京奧運。

澳洲發布聲明之前，加拿大奧委會與帕委會率先發出聲明說：「奧委會與帕委會呼籲國際奧委會（IOC）、國際帕委會（IPC）、世界衛生組織（WHO），將奧運與帕運延後1年。我們願全力支持，幫助他們度過所有因重新安排賽事產生的複雜難關。」

「雖然我們承認延後會衍生相關複雜性，但沒有比運動選手與世界的健康、安全更重要的事。」

日本首相安倍晉三今天也首度鬆口，若2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情導致無法安全舉行奧運，東奧有可能無法如原定於7月24日登場。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090323

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