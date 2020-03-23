體育署：無論奧運是否延後 選手安全優先

（中央社記者龍柏安台北23日電）教育部體育署長高俊雄今天表示，無論國際奧林匹克委員會（IOC）是否延後東京奧運，體育署仍會以保護運動員健康為優先，全力防疫，讓運動員在這段期間不受群聚感染。

立法院教育委員會上午邀教育部專題報告「2020東京奧運備戰狀況暨防疫措施」等；IOC主席巴赫（Thomas Bach）稍早表示，不會取消公元2020年東京奧林匹克運動會，但延期是可能選項。

民主進步黨籍立法委員張廖萬堅表示，加拿大不派員參加奧運，台灣是否參加，政府需給出態度。

高俊雄說，尊重加拿大決定，但「我們不會因為其他國家的決定，影響我們是否參加奧運。」在確保選手健康前提下，台灣應會參加，目前也如期進行組團工作。

有立委說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中華奧林匹克委員會20日稱尊重選手意願，體育署是否需訂期限；如果是個人賽影響不大，但射擊團體項目，將影響其他人權益。

高俊雄表示，沒訂運動員表態期限，截至目前，僅射箭、射擊與桌球等項目有團體賽，就算有選手退出奧運，也有遞補人選。（編輯：李明宗）1090323