更多編輯台推薦新聞：
劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
國際

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡
國際

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中職4/11開幕戰確定了 史上首度閉門比賽
首頁 / 運動
新聞專題
東京奧運可能延期
武漢肺炎疫情在全球與日本持續蔓延，東京奧運舉辦與否引發熱議。國際奧會主席巴赫3月22日表示，奧運不會取消，但延期是可能選項，舉辦方案約4月底出爐。日相安倍3月23日也首度承認，隨全球疫情延燒，東奧可能無法如期於7月24日登場。（圖為共同社提供）
東京奧運可能延期
新聞專題
東京奧運可能延期7/19

東奧組委會主席鬆口 將討論延期方案

最新更新：2020/03/23 16:59

（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京奧運組織委員會主席森喜朗今天首度鬆口，以夏天如期舉辦作為前提的同時，將跟國際奧林匹克委員會（IOC）利用4週時間，討論一旦東奧延期會面臨的相關課題。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，讓東京奧運能否如期舉辦也受到影響。

日本朝日新聞引述森喜朗表示，以夏天如期舉辦作為前提的同時，將跟IOC利用4週進行檢討「延期方案」，商議一旦延期造成的會場及經費等問題。

森喜朗22日晚間與IOC主席巴赫（Thomas Bach）交換意見。有關延期方案，森喜朗說，看是要延1個月、延3個月還是延5個月，都有必要做相關推演。

他說，一旦真的延期舉辦，如何確保會場與場館是最重要的事，且經費大增也是一大課題；但他避談具體要延到什麼時候。

日本放送協會（NHK）報導，森喜朗說，近期國際情勢（疫情）發生變化，特別是美國與歐洲都出現異常事態，「在這種情況下，我們沒有愚蠢到要像最初一樣如期舉行」，已傳達出不再堅持如期舉辦的想法。

日本時事通信社報導，談到26日要登場的聖火傳遞，東奧組織委員會秘書長武藤敏郎說，26日起跑計畫並無改變，完全沒有考慮要取消。

奧運雖曾有過因為世界大戰而取消的前例，但沒有出現過延期的情況。

聖火將在26日從過去作為福島核子事故廢爐作業據點的J-VILLAGE起跑，開始日本全境傳遞。如果東奧沒有延期，聖火傳遞大約花4個月，預計7月10日進入東京，並於7月24日抵達東京都廳。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090323

延伸閱讀
東奧聖火接力生變 日前女國腳憂疫情辭跑首棒東奧恐延期 東京都知事暗示可能接受東京奧運是否延期 安倍首度鬆口：恐怕無法避免

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報