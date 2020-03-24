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東京奧運延期一年
武漢肺炎疫情在全球與日本持續蔓延，東京奧運舉辦與否引發熱議。日本首相安倍晉三24日與國際奧林匹克委員會主席巴赫通話後，巴赫表達完全同意奧運延後一年，雙方合意最晚在明年夏天舉辦。（圖為共同社提供）
東京奧運延期一年
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東京奧運延期一年6/25

東京奧運確定延後一年 安倍晉三與國際奧會主席達共識【更新】

最新更新：2020/03/24 21:07
日本首相安倍晉三24日晚間與國際奧林匹克委員會主席巴赫通電話，提議東京奧運延後一年舉辦，獲巴赫完全同意。（共同社提供）
日本首相安倍晉三24日晚間與國際奧林匹克委員會主席巴赫通電話，提議東京奧運延後一年舉辦，獲巴赫完全同意。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京24日專電）受到武漢肺炎疫情全球迅速蔓延影響，東京奧運是否延期引起關注。日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫通電話，提議延後一年舉辦，巴赫完全同意。

日本放送協會（NHK）報導，今晚8時（台灣時間7時）安倍與巴赫（Thomas Bach）通電話時表示，考慮到全球的運動員（選手）要以最佳狀態參賽，需做準備期間，加上要辦一場能給觀眾感到安全、安心的奧運，因此提議東京奧運延後約一年舉辦，希望IOC就此考慮。

在與巴赫電話會談後，安倍在首相官邸（行政中心）對媒體表示，首先是與巴赫確認，東奧不停辦。提出東奧延後約一年的建議後，獲得巴赫100%同意的回答，雙方同意東奧最晚在2021年夏天之前舉辦。

受到武漢肺炎疫情全球迅速蔓延影響，東京奧運是否延期引起關注。日本首相安倍晉三（圖）24日與國際奧林匹克委員會主席巴赫通電話，提議延後一年舉辦。（共同社提供）
受到武漢肺炎疫情全球迅速蔓延影響，東京奧運是否延期引起關注。日本首相安倍晉三（圖）24日與國際奧林匹克委員會主席巴赫通電話，提議延後一年舉辦。（共同社提供）

安倍對媒體說，做為人類戰勝病毒疫病的象徵，希望能以完整的形式舉辦東奧，今後會與國際奧會緊密合作，負起東京奧運主辦國的責任。

被媒體問到「為何是延後約一年、舉辦的會場等該怎麼辦」時，安倍答說，鑑於目前疫情蔓延的情況，研判今年之內難以舉辦東奧，所以提議延後約一年，最晚在2021年夏天之前舉行。

今晚安倍與巴赫舉行電話會談，東京奧運組織委員會會長（主席）森喜朗、東京都知事小池百合子、日本奧運大臣橋本聖子等人也列席參與電話會談。

安倍曾說要以「完整的形式」舉辦東奧，被視為堅持「不延期、非無觀眾的情況下」舉辦，日前IOC做出「延期但不停辦」的決策，安倍認為這算是符合他所說的「以完整的形式」舉辦東奧的方針，他在電話會談中向巴赫致謝。

NHK報導說，IOC相關人士透露，巴赫與安倍舉行電話會談後，IOC將召開電話形式的臨時執委會研議東京奧運的舉辦事宜。（編輯：陳惠珍）1090324

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