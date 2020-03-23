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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎疫情若失控 東京都不排除封城

最新更新：2020/03/23 19:21
東京都知事小池百合子23日警告，倘若武漢肺炎大規模擴大傳染，就有可能封鎖首都。圖為東京夜景。（圖取自Pixabay圖庫）
東京都知事小池百合子23日警告，倘若武漢肺炎大規模擴大傳染，就有可能封鎖首都。圖為東京夜景。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社東京23日綜合外電報導）東京都知事小池百合子今天警告，倘若2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）大規模擴大傳染，就有可能封鎖首都，她呼籲活動主辦單位及東京都居民展現克制，避免當局被迫採取封城措施。

小池在記者會上表示，東京都是否會出現感染案例暴增的失控狀態，未來3週會是關鍵期。

她說，視情勢發展而定，有可能必須採取諸如封鎖東京都等激烈措施。「無論如何，我們必須避免發生那種事。因而，我要籲請所有東京都民全力合作。」

小池警告指出，新型冠狀病毒可能會從年輕人身上傳染給年長者及可能出現重症的其他人，她呼籲所有居民都要有危機意識。

小池表示，她同意首相安倍晉三的看法，即預定7月24日揭幕的東京奧運不排除延後舉行，但取消舉辦東奧難以想像。

截至22日晚，東京都武漢肺炎累計確診138例，包括4人不治。根據為東京都提供建言的專家估計，按照當前傳染速率，至4月8日將會再增加530例確診。（譯者：劉學源\核稿：林治平）1090323

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