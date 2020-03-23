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東京奧運可能延期
武漢肺炎疫情在全球與日本持續蔓延，東京奧運舉辦與否引發熱議。國際奧會主席巴赫3月22日表示，奧運不會取消，但延期是可能選項，舉辦方案約4月底出爐。日相安倍3月23日也首度承認，隨全球疫情延燒，東奧可能無法如期於7月24日登場。（圖為共同社提供）
東京奧運可能延期
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東京奧運可能延期7/21

東京奧運若被迫延期 5大挑戰一次看

最新更新：2020/03/23 21:01
2020東京奧運原訂7月登場，但隨著武漢肺炎疫情蔓延全球，恐難逃延期的命運。圖為東京奧運暨帕運主場館國立競技場。（中央社檔案照片）
2020東京奧運原訂7月登場，但隨著武漢肺炎疫情蔓延全球，恐難逃延期的命運。圖為東京奧運暨帕運主場館國立競技場。（中央社檔案照片）

（中央社東京23日綜合外電報導）2020東京奧運原訂7月登場，但隨著武漢肺炎疫情蔓延全球，恐難逃延期的命運。國際奧會主席巴赫接受德國媒體採訪時表示，「奧運延期並不像把足球賽延到下週六舉行」那樣簡單。

奧運規劃籌備通常需要花上好幾年的時間。一旦東奧被迫延期，將面臨那些挑戰？以下是法新社整理的5大重點。

2020年東京奧運暨帕運主場館國立競技場， 因大量使用日本國產木材，被稱為「森林體育場」。（中央社檔案照片）
2020年東京奧運暨帕運主場館國立競技場， 因大量使用日本國產木材，被稱為「森林體育場」。（中央社檔案照片）

●賽事排程

雖然很多事情仍取決於延期時間的長短，不過，若把奧運延到已有許多已知大型運動賽事的2021年，對運動員、行政人員及賽事轉播工作人員來說，都將是一場夢魘。

可能撞期的大型比賽包括預計明年8月在美國舉行的世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）。另外，世界游泳錦標賽預計2021年7月在日本登場，歐洲冠軍聯賽也已從今年延至明年舉行。

●場地安排

東京奧運共有43個場館，有些是暫時性的，有些是專為東奧而建的或是重新再利用的場地，若賽事延後，將面臨各樣困難。這是國際奧林匹克委員會（IOC）最擔心的事情之一，國際奧會也警告說，「許多奧運所需要的重要場地屆時可能都無法使用了」。

例如，全新打造、可容納6萬8000個座位的奧林匹克體育館最大亮點之一就是奧運結束後，將作為文化或體育活動場地。一旦東奧延期，與奧運撞期的文化或體育活動，日期就需要跟著調整了。

另外，東奧主辦單位也已預訂東京國際展示場（Tokyo Big Sight），供數千名採訪奧運的國際記者使用。東京國際展示場是許多大型會議舉行的場地，需要好幾個月以前預訂。

●選手村後續用途

東奧選手村位於東京黃金地段，不僅可俯瞰東京灣，也可遠眺知名的彩虹大橋。選手村共有21棟大樓，每棟樓層介於14到18層樓，為東京奧運提供1萬8000個床位，為帕拉林匹克運動會（Paralympics）提供8000個床位。

根據規劃，選手村在奧運結束後，將重新改造為豪華型的公寓式住宅，供出售或租用。奧運延期也就意味著，改造工程將延後進行，為那些已簽約的住戶帶來很大的不確定性。

東奧選手村位於東京黃金地段，不僅可俯瞰東京灣，也可遠眺知名的彩虹大橋。（中央社檔案照片）
東奧選手村位於東京黃金地段，不僅可俯瞰東京灣，也可遠眺知名的彩虹大橋。（中央社檔案照片）

●旅館訂金

國際奧會特別點出，預定旅館所付出的龐大訂金是很難處理的問題。許多人在好幾個月前就先繳納訂金，預定旅館，但奧運延期的話，除了需要趕快重訂房間，還可能損失原本的訂金。

●一線希望？

若將東奧延後幾個月，就可能解決先前外界對東奧最大的擔憂，也就是日本悶熱的夏天。先前由於擔憂東京夏天高溫潮濕恐影響選手安全，而將馬拉松比賽移到日本北方的札幌舉行，若奧運延後到秋天舉行，就可能把馬拉松移回東京舉行。

另外，東奧延期的話，也將使運動選手有更多時間可以準備資格賽。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1090323

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