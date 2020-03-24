國際奧會：2020東京奧運延期 2021夏天前舉行

（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布因武漢肺炎疫情空前影響，經與日本政府討論後決定今年7月東京奧運延期，但最遲在2021年夏天前舉行，2020年東奧名稱保留。

IOC最新發出與東京2020奧運組織委員會的聯合聲明，表示國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）和日本首相安倍晉三今天舉行電話會議，針對東京奧運做出延期決定。

聲明表示，根據世界衛生組織（WHO）提供的訊息已做出結論，為了保護參與盛會的每個人、國際社會及運動員健康，東京奧運時間必須重新安排，但最遲不得晚於2021年夏天。會議還同意將保留名稱為2020年東京奧運。

WHO表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行正在加速中。幾乎每個國家都出現確診病例，累計全球已超過30萬病例，並且每小時都在增加。

巴赫和安倍晉三深切關注對全球疫情大流行及對全球運動員準備奧運會的重大影響。他們一致認為，在動盪時期，東京奧運會將會是世界的希望燈塔，而奧運聖火是照亮世界隧道盡頭的希望之光。

根據日本放送協會（NHK）今天報導，安倍與巴赫通話時表示，考慮到全球的運動員要以最佳狀態參賽，需要準備期間，加上要辦一場能給觀眾感到安全、安心的奧運，因此提議東京奧運延後約一年舉辦，希望IOC就此考慮。

在與巴赫電話會談後，安倍在首相官邸（行政中心）對媒體表示，首先是與巴赫確認，東奧不停辦。提出東奧延後約一年的建議後，獲得巴赫100%同意的回答，雙方同意東奧最晚在2021年夏天之前舉辦。

2020東京奧運原訂今年7月24日開幕，夏季奧運過去有停辦紀錄，但還沒有延期紀錄。3次停辦都是因為戰爭，包括1916年柏林奧運、1940年東京奧運和1944年倫敦奧運。這次東京奧運因疫病而延期，創奧運史上首例。（編輯：陳永昌）1090324