藤浪晉太郎疑染武漢肺炎 同隊呂彥青居家隔離

（中央社記者楊啟芳台北26日電）日本職棒阪神虎隊今天宣布，投手藤浪晉太郎由於嗅覺異常，將接受武漢肺炎PCR檢測，球團也指示阪神選手、工作人員，包括台灣投手呂彥青將在家隔離一週，全部中止練習。

阪神虎球團指出，藤浪晉太郎幾天前感覺到嗅覺異常等症狀，在兵庫縣的醫院檢查；昨天去別的醫院檢查時，醫生判斷要做PCR檢測，確定是否為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

雖然藤浪晉太郎沒有發燒、倦怠感、咳嗽等武漢肺炎典型症狀，但因為他的身體感到不適，為了保險起見還是接受檢測。之前確診的NBA球員戈貝爾（Rudy Gobert）曾說過，失去嗅覺和味覺是症狀之一，曾4天聞不到任何味道。

阪神虎球團本部長谷本修表示，「到檢測結果出爐之前，慎重處理比較好，避免球員群聚。」不管是陽性還是陰性，球隊包括選手、工作人員將全部在家隔離一週，二軍練習比賽將全部中止，球場也進行全面消毒。

日媒報導指出，藤浪晉太郎沒有參加20至25日的一軍比賽，都留在甲子園球場練習，所以藤浪晉太郎的接觸者可能有一起練習的二軍選手。

阪神虎二軍陣中有台灣選手呂彥青，他的經紀人陳德倫表示，目前已經全部中止練習，也要待在家自主隔離一週，不過現在身體非常健康，沒有任何狀況。（編輯：張芷瑄）1090326