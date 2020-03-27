全中運延期不影響升學權益 5月辦甄試賽

109年全國中等學校運動會因武漢肺炎疫情影響決定延期，體育署學校體育組科長蔡玫君27日表示，為顧及應屆畢業生升學權益，將另外舉辦甄試賽，預計5月23、24日舉辦。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月27日

（中央社記者黃巧雯台北27日電）受到武漢肺炎疫情升溫影響，全中運首度延期。體育署今天表示，針對應屆畢業生將另外舉辦甄試賽，將於4月14日前公告比賽規程，預計5月23、24日舉辦。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，原定於4月18日至23日在屏東縣登場的全國中等學校運動會延期，也是史上首次延後舉辦。

全中運組織委員會今天召開臨時會議，邀集各縣市代表以及相關單位與會，確認全中運將於在疫情結束後2個月內復辦。

顧及應屆畢業生升學權益，將另外舉辦攸關升學加分的甄試賽，體育署表示，將於4月14日前公告比賽規程，4月30日報名截止，預計在5月23、24日舉辦，6月17日放榜。

體育署學校體育組科長蔡玫君表示，參加甄試賽的對象，僅限於已報名今年全中運的選手。

全中運共有18項參賽種類，過往參加甄試的學生約350人，蔡玫君估計，這次報名人數將是以往的3、4倍。（編輯：吳協昌）1090327