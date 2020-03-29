武漢肺炎迫使義甲停賽 祖文特斯獲同意減薪

（中央社米蘭28日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延，義大利體育賽事一律停賽到至少4月3日，義甲足球勁旅祖文特斯今天宣布，球員和教練沙里（Maurizio Sarri）同意減薪，金額相當於4個月的薪水。

祖文特斯（Juventus）的聲明說：「2019-2020財務年度所獲諒解並達成協議的經濟和財務影響，達9000萬歐元（約新台幣30.44億元）。」

祖文特斯表示，這份諒解提供的減薪金額，相當於2020年3月、4月、5月、6月的月度支出。球團補充說，如果賽季今年稍晚可以進行，球員那幾個月將可獲得額外報酬。

祖文特斯說：「祖文特斯十分感謝球員、教練同意共體時艱。」

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在義大利奪走1萬多條性命，數字遠高出世界其他國家。

衛冕軍祖文特斯目前以1分積分領先拉齊奧（Lazio），在義大利甲級足球聯賽（Serie A）停賽前，位居戰績榜龍頭。

歐洲其他主要球團的球員同樣承諾減薪，其中包括德甲勁旅拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和多特蒙德（Borussia Dortmund）。

祖文特斯陣容不乏身價一等一的球員，包括5次獲得「金球獎」（Ballon d'Or）的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）；以及結束與兵工廠（Arsenal）賓主關係，去年以自由球員身分加盟的威爾斯中場藍西（Aaron Ramsey）。

本週稍早，義大利體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）表示，對於義甲能否如大家期待的於5月初恢復比賽，他感到「非常、非常懷疑」。

根據路透社報導，祖文特斯陣中目前有3人的武漢肺炎病毒採檢呈陽性反應，分別為迪巴拉（Paulo Dybala）、魯加尼（Daniele Rugani）和馬圖迪（Blaise Matuidi）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090329