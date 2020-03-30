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Kobe生涯最終戰毛巾 網路拍賣100萬元成交

最新更新：2020/03/30 16:58

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國媒體今天報導，今年1月墜機身亡的前美國職籃NBA傳奇球星布萊恩，於生涯最終戰致詞時掛在肩上的毛巾，在網路拍賣會上以超過3萬3000美元（約新台幣100萬元）價格賣出。

2016年4月13日晚間，前洛杉磯湖人超級球星布萊恩（Kobe Bryant）打完生涯最終戰，他在賽後致詞時肩上披著一條毛巾用來擦乾汗水，然後以一句招牌的「曼巴下線」（Mamba out）結束致詞。

之後布萊恩走下球場，他身上的毛巾落到一名球迷手上，這條毛巾後來經過多次轉賣。

今天結標的網路拍賣，一名買家以3萬3077美元標下這條毛巾。同時，買家還獲得兩張使用過的布萊恩生涯最終戰門票。

布萊恩在那場比賽轟下60分，率領湖人101比96擊敗猶他爵士。

拍賣公司Iconic Auctions總裁伍爾夫（Jeff Woolf）告訴美國有線電視新聞網（CNN），那條毛巾的買家以蒐藏大批湖人紀念品而聞名。

伍爾夫還說：「他是忠實的湖人迷，他的長遠計畫是在南加州設立一座博物館。」

布萊恩今年1月26日搭乘直升機，但不幸在洛杉磯市郊墜機身亡，享年41歲，機上其他人員無一倖免，罹難者包括布萊恩的女兒吉安娜（Gianna Bryant）。

布萊恩20年NBA生涯都在湖人度過，期間5度帶領湖人奪得總冠軍。

布萊恩曾18次入選全明星賽，也獲選為2008年的年度最有價值球員（MVP），他也曾幫助美國隊拿下2008年北京奧運、2012年倫敦奧運的金牌。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1090330

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