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悍將單局灌9分 二軍賽事擊潰樂天桃猿

最新更新：2020/03/31 18:11

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場的二軍賽事，由樂天桃猿對上富邦悍將，悍將在第5局打了15人次，攻下9分大局，終場以13比9擊退桃猿，伍鐸先發5局失5分，獲得勝投。

悍將的王詩聰在1局下就從黃子鵬手中敲出2分砲，2局下于森旭、張冠廷、楊晉豪接連敲安打，再攻下2分，悍將取得4比0領先。

樂天楊瑞承3局上敲陽春砲，追回1分；4局上朱育賢敲出1打點安打後，董子浩轟出3分砲，樂天反倒以5比4領先。

不過5局下悍將打了15個人次，攻下9分大局，其中申皓瑋、陳品捷、林威廷、于森旭、楊晉豪、王詩聰都有安打演出，林威廷更是單局2支安打，悍將取得13比5領先。

6局上樂天的梁家榮敲安打後，悍將投手黃亦志出現2次保送、1次暴投，失1分，之後楊瑞承敲出三壘安打，帶有2分打點，這局桃猿追回3分；9局上樂天再添1分，不過終場悍將還是以13比9奪勝。

悍將今天推出洋投伍鐸先發，投5局被敲6支安打，包含2發全壘打，送出4次三振，失5分。桃猿先發投手黃子鵬則是投4局，被敲11支安打，失9分；第3任投手張喜凱為新秀下勾投手，中繼2.2局被敲4支安打，失1分。（編輯：吳協昌）1090331

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