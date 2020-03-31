林書逸陳家駒黃稚峰開轟 兄弟二軍8連不敗

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒今天在中信園區進行的二軍賽事，中信兄弟林書逸1局上就轟出2分全壘打，加上陳家駒、黃稚峰也開轟，終場以9比4擊退統一獅，兄弟二軍自開季已8連不敗。

兄弟1局上就靠著林書逸轟出2分砲，先馳得點；2局上王勝偉、黃稚峰、陳偉漢接連敲安打，再得2分；4局上王政順在二、三壘有人時敲安打，帶有2分打點，兄弟取得6比1領先。

7局上兄弟的陳家駒轟出陽春砲，8局上則是黃稚峰敲陽春全壘打，之後林書逸、杜家明及岳政華都敲安打，再添1分。終場兄弟就以9比4奪勝，兄弟二軍從17日例行賽開打以來，已經取得8連不敗，目前戰績7勝0敗1和。

獅隊二軍打線則是在3局下靠著林祖傑轟陽春砲，進帳分數；5局下邱智呈、林祖傑、高國慶接連敲安打，攻下1分；8局下則是利用三壘手杜家明的失誤，以及邱智呈、林勝傑敲安打，得2分。

兄弟先發投手德保拉用96球投5局，被敲7支安打，包含1發全壘打，送出6次三振、2次保送，失2分，奪下勝投；獅隊先發投手施子謙也是投5局，被敲8支安打，失6分含5分責失，吞下敗投。（編輯：吳協昌）1090331