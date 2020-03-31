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篩檢陰性解除檢疫 李智凱：終於回到熟悉世界

最新更新：2020/03/31 22:15

（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣「鞍馬王子」李智凱昨晚居家檢疫14天期滿，今天前往醫院篩檢，報告出爐後是好消息的陰性，他笑說：「呼吸到外面空氣、曬到陽光，才讓我覺得回到熟悉的世界。」

李智凱今年3月4日前往美國密爾瓦基參加比賽，結束後再轉往亞塞拜然參賽，3月15日返台原本只需自我健康管理14天，沒想到台灣防疫措施升級，中央流行疫情指揮中心在3月18日頒佈新命令，回溯至3月5日之後所有經由歐洲轉機的民眾，都需14天居家檢疫，李智凱也乖乖配合。

居家檢疫期間，李智凱沒有荒廢訓練，他在個人社群軟體貼出自主訓練的照片。昨天檢疫期限結束，他已提前南下住進高雄國家運動訓練中心安排的飯店，今天前往醫院篩檢並等待晚間報告出爐，明天就要回到國訓中心繼續操練。

「和朋友一起吃了頓飯，做完篩檢後也在大街上曬太陽，才感覺我終於又回到了熟悉的世界。」李智凱笑說，檢疫期間沒法出門，只能待在自己房間，現在呼吸到外面的空氣，「自由的感覺超好」。

在篩檢報告出爐前，李智凱承認難免會有些擔心，「倒不是怕自己染疫，畢竟今天去篩檢的不只有體操，還有其他代表隊，大家都待在隔離區等待篩檢，只要這個團隊有一人染疫，14天的程序又要重來一次。」所幸今天篩檢的團隊，所有人的檢驗報告都是陰性。

東京奧運宣布延後1年舉辦，李智凱坦言一切彷彿回到了原點，他說：「本來還剩100多天，現在變成還有400多天，眼前要做的就是和教練討論修正訓練計畫，接下來就是全力準備囉。」（編輯：唐聲揚）1090331

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