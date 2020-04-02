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羅俊恩U18東岸聯盟復出好投 強化肌力拚國手

最新更新：2020/04/02 20:36

（中央社記者謝靜雯台東2日電）台東聯隊高三投手羅俊恩，原是備受教練團看好當余謙接班人的投手戰力，但年初因為腰傷休息、球速下滑，U18東岸聯盟復出，縱向滑球當武器，對新北市聯隊5局無失分好投壓制。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，台東體中將球員打散成兩隊參賽，分別為台東體中（東體紅）隊、台東聯隊，羅俊恩是教練團看好的潛力投手戰力，分在台東聯隊，被視為去年畢業學長余謙的接班人，但年初因為腰傷休息、錯過高中棒球聯賽（木棒組）賽事。

羅俊恩U18東岸聯盟復出，今天與新北市聯隊交手，總計投5局僅被敲出1支安打，投出4次三振，也投出偏多4次保送、無失分，球隊延長賽以4比5吞敗，羅俊恩無關勝敗。

台東聯隊教練高龍偉表示，羅俊恩的投球狀況還沒有完全恢復至受傷前，近期持續觀察他的投手狀況與姿勢，嚴格控管他的投球數，也提到羅俊恩的傷可以藉由訓練、強化肌群改善，相信慢慢的就可以恢復到受傷前的水準。

羅俊恩的投球速度不算極快，但控球穩定、縱向滑球是武器，滑球出手動作和直球差異不大，可以擾亂打者；羅俊恩表示，傷前直球速度約可達135公里，目前速度下滑至不到130公里，雖然會心急，但學長余謙也不斷鼓勵，慢慢來、不要逞強。

羅俊恩過去沒有過國手資歷，今年因為超齡僅能打小馬青棒賽，他也希望可以在高中階段拚國手資歷。（編輯：陳俊碩）1090402

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