葉銘輝畢業從軍不打球 U18東岸聯盟出賽倒數

（中央社記者謝靜雯台東3日電）台東聯隊高三下勾投手葉銘輝，抱著「每場比賽都是最後一場」心態，U18東岸聯盟7局好投壓制，率隊擊敗成功商水，畢業後決定當志願役從軍、離開球場，「珍惜與隊友相處的每一刻」。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，台東聯隊（台東體中）與成功商水交手，當作王貞治盃青棒賽縣內選拔賽，台東聯隊下勾投手葉銘輝7局好投，僅被敲出3支安打，包括1發全壘打，失掉1分責失分，率隊以9比1、7局拿勝，拿下單場MVP。

台東聯隊總教練葉明嘉表示，葉銘輝畢業後因為家庭因素決定不再打球，簽下志願役，「可能因為把每場比賽都當最後一戰，近期出賽表現穩定」，葉明嘉也提到，葉銘輝過去比較沒有自信，高二從野手改練投手，在投手教練高龍偉「再生工廠」訓練下，成為球隊倚重的先發投手戰力。

葉銘輝表示，今天雖然2局就被敲出陽春砲，但「當投手沒有不被敲全壘打的」，並沒有太在意， 之前備戰東岸聯盟，二頭肌有點緊繃，經過休息後，昨天晚上也特別找教練自主訓練，今天先發狀況不錯。

高中每場比賽都在倒數，最後的比賽應是小馬國內選拔賽、王貞治盃青棒賽，葉銘輝表示，高一就給自己目標，如果高三沒有打出突出成績，就會簽志願役、不再打球，畢業後確定離開球場，「現在好好珍惜跟隊友相處的每一刻」。（編輯：張芷瑄）1090403