SBL首節爆肢體衝突 璞園力退裕隆收6連勝

第17季SBL超級籃球聯賽例行賽，4日晚間由裕隆納智捷對上桃園璞園建築，裕隆洋將布拉（左4）與璞園洋將賈西亞（右）一度發生衝突，隊友裁判皆上前勸阻。中央社記者吳家昇攝 109年4月4日

（中央社記者黃巧雯台北4日電）超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築今天迎戰裕隆納智捷，首節爆發肢體衝突，雙方洋將賈西亞、布拉雙方都被奪權、判定驅逐出場，璞園後續穩住陣腳，以109比82獲勝，收下6連勝。

SBL賽事今天繼續在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行2場賽事，第2場由下半季戰績分居第2、3名的璞園、裕隆交手。

不過，雙方開賽就打出火藥味，璞園首節以24比12領先時，裕隆洋將布拉（Sim Bhullar）在倒數2分15秒上籃，疑遭賈西亞打臉，隨後布拉手肘撞向賈西亞並推擠，賈西亞順勢向布拉呼巴掌。

比賽一度因此暫停，裁判隨後判定奪權，布拉、賈西亞都遭驅逐出場，璞園連續2天都有洋將被驅逐出場，昨天是洋將愛德（Edvinas Seskus）因向裁判抱怨，一口氣領到2次技術犯規所致。

璞園、裕隆隨後都只能以單洋將應戰，但璞園不受首節肢體衝突事件影響，最終以109比82大勝。

璞園的簡偉儒此役進帳21分，其中第三節4記三分球，單節貢獻14分，簡偉儒指出，今天球隊傳導流暢，加上自己手感不錯，且把握機會。

談到首節兩隊衝突，簡偉儒表示，由於比賽還在進行，教練有提醒他們要專注在場上，不要被影響到。

稍早另一場台灣啤酒出戰台灣銀行，台啤靠著洋將巴克利（Kentrell Barkley）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）攜手，以78比68獲勝，終止2連敗，暫居龍頭寶座，明天將對決璞園，因兩隊僅一場勝差，台啤將面臨龍頭保衛戰。（編輯：張芷瑄）1090404

第17季SBL超級籃球聯賽下半季例行賽，4日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心持續展開，桃園璞園建築晚間以109比82擊敗裕隆納智捷，璞園洋將愛德（紅衣）奪下全隊最高的23分。中央社記者吳家昇攝 109年4月4日