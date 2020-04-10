吳昇峰6.1局優質先發 合庫春季聯賽6連勝

109年全國成棒甲組春季聯賽社會A組預賽持續展開，合作金庫10日與桃園航空城交手，合庫王牌投手吳昇峰6.1局優質先發，加上隊友打線串聯，終場助隊以8比2拿下近期6連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年4月10日

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）全國成棒甲組春季聯賽預賽，合作金庫今天與桃園航空城交手，合庫王牌投手吳昇峰6.1局優質先發，合庫打線串聯，陳智輝單場3安2打點、手感燙，率隊以8比2拿下近期6連勝。

109年全國成棒甲組春季聯賽A組（社會隊）預賽，合作金庫隊今天與桃園航空城隊在桃園青埔球場交手，合庫派出王牌投手吳昇峰先發，比賽前5局僅被敲出4支安打、沒有失分，6局1人出局後投出保送、被敲二壘打失掉1分。

吳昇峰7局續投，先被敲出二壘打，1人出局後退場休息，許凱翔接手後援，先投出保送，接著航空城隊發動盜壘，跑回團隊第2分，這1分要記在吳昇峰身上。

吳昇峰今天總計用69球投6.1局，被敲出6支安打，投出4次三振，1次四壞保送、1次觸身球保送，失掉2分責失分，表現亮眼，拿下勝投。

合庫打線發揮，今天全場敲出15支安打，首局靠著陳孝允安打、柯景瀚三壘打先馳得點，再靠高飛犧牲打跑回第2分，4局馬文修三壘打，陳智輝補上安打，送回團隊第3分。

合庫8局再起攻勢，靠著單局4支安打、1次保送，一口氣打了一輪，攻下5分大局、奠定勝基，陳智輝單場3安2打點，打擊表現最亮眼；合庫春季聯賽開打前2場吞下敗戰，但越打越順，今天拿下比賽勝利，為近期6連勝。

大學隊C組預賽，美孚巨人（文化大學）今天與大同技術學院交手，美孚巨人投手李承風先發8局僅失1分，好投壓制，美孚巨人打線發揮，全場敲出14支安打、陳真開轟，終場以9比1拿勝。（編輯：張芷瑄）1090410