中職開幕戰登場 兄弟教頭丘昌榮喊話一定要贏

中華職棒31年球季開幕戰11日在桃園棒球場登場，中信兄弟總教練丘昌榮（前左）、樂天桃猿隊總教練曾豪駒（前右）各自領軍上陣，兩名菜鳥教頭交鋒，力拚執教首勝。中央社記者謝靜雯攝 109年4月11日

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中華職棒開幕戰登場，中信兄弟總教練丘昌榮執教一軍首戰，他說還沒有緊張的感覺。儘管開幕戰少了觀眾，但丘昌榮喊話「既然開打了，我們一定要贏，沒有盡力就好這回事」。

中華職棒31年球季今天在桃園棒球場開打，是目前全球唯一能開打的職業棒球賽事，吸引外媒駐台記者包括美聯社、法新社等到場採訪，台灣平面、網路、電視媒體申請採訪人數破百人，場邊特別設立採訪區，球員受訪保持一定距離，採訪規定甚至比國際賽更謹慎。

中信兄弟作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，這場開幕戰有許多「第一次」，樂天桃猿隊接手後首戰、桃猿隊總教練曾豪駒執教首戰，兄弟隊總教練丘昌榮接任後首戰，曾豪駒、丘昌榮這2名「菜鳥教頭」首戰交鋒，力拚執教生涯首勝。

兄弟隊總教練丘昌榮表示，執教生涯首場一軍例行賽，目前還沒有到緊張的狀態，春訓準備了這麼久，就是為了今年球季；談起桃園棒球場一、三壘側增設的「搖滾席」，丘昌榮表示，有看了一下，防護措施還可以更好，鐵柱、排水溝等希望可以改善，保護球員安全。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中華職棒領先全球開打，採閉門比賽，高規格防疫，丘昌榮表示，之前熱身賽也不開放觀眾入場，都有提早提醒球員調整準備。

中華職棒球季正式開打，丘昌榮喊話，既然開打了，就會排出最佳陣容應戰，沒有快樂打棒球這回事，「教練團竭盡所能幫助球員，我們一定要贏」。（編輯：陳政偉）1090411