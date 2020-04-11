曾豪駒領軍桃猿開打很期待 盼發揮累積的經驗

中華職棒樂天桃猿隊總教練曾豪駒（前左）本季新上任領軍，他表示，心情上會期待，但就是把之前所得到的經驗發揮出來。前右為中信兄弟總教練丘昌榮。中央社記者楊啟芳攝 109年4月11日

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中華職棒樂天桃猿隊總教練曾豪駒本季新上任領軍，他表示，心情上會期待，但就是把之前所得到的經驗發揮出來，他也盼防疫之後要更加嚴格，讓中職可以順利打完一整季。

中華職棒今天原定在桃園棒球場進行開幕戰，為全世界最早，不過天公不作美，因雨延賽。明天中職將2地開打，分別在桃園棒球場由樂天桃猿對富邦悍將，以及在洲際棒球場中信兄弟交手統一獅。

桃猿隊總教練曾豪駒首年領軍，首戰雖因延賽感到可惜，不過他說，是因為天氣因素沒有辦法，球團還是希望維持好的品質。對於自己擔任教頭的首戰，他說：「準備那麼久，這也是生涯其中一場，心情上雖然會期待、興奮，但這段時間得到的經驗，發揮出來就好。」

對於明天將要與桃猿隊前總教練、現任悍將教頭洪一中正面對決，曾豪駒表示，「感覺不會不一樣，不管怎麼樣，盡全力把最好的品質打出來」。

曾豪駒指出，贏球是很確切的目標，但球員只要在球場上全力以赴，將準備發揮到極致，「這就是最好的，贏球是附加的獎品，希望內容全力以赴」。

經歷延後2次，中華職棒終於要開打，曾豪駒表示，因為延後2次，選手準備難免有起伏，不過終於要比賽，「政府、球團都做很好的防疫，開打是第一步，希望大家後續要更加嚴格，唯有每個人都做好，才能保護好整個環境」。

曾豪駒指出，目標不是只有開賽，而是把一整季比賽打完，若中職做好防疫，也會有宣傳效果，讓市民覺得防疫很重要，不要輕忽了。（編輯：張芷瑄）1090411