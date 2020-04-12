出太陽卻延賽 桃猿總經理：球場排水系統很重要

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，因連夜大雨場地狀況不佳延賽，但中午降雨就停歇甚至出太陽，樂天桃猿總經理川田喜則表示，球場排水系統非常重要，之後會討論出整修方案。

昨天的中職開幕戰因為下大雨延賽，雖然今天早上桃園還有下雨，但過了中午已經雨停，下午甚至還出了太陽。工作人員有在做吸水等補救動作，不過因為桃園球場排水不佳，中職還是決定延賽，補賽時間未定。

桃園球場一直有排水系統不佳的問題，今年是日本樂天企業接手桃猿隊首年，球團共同總經理川田喜則表示，之前在東北樂天的仙台球場時，就有擔任過本部長，負責球場管理的工作。他認為，「排水系統是非常重要的東西，排水好的話才可以讓選手好好比賽。」

不過，川田喜則指出，現在對桃園球場還沒有這麼熟悉，需要跟台灣的場務、球場工作人員討論之後，才會有比較明確的整修方案出來。

中職是全世界最早開打的職棒，受到國際間關注，川田喜則說：「感到非常開心，很多在日本的朋友、日本樂天公司的人都有傳訊息給我，大家都打算要收看，很可惜最後都沒有打成。」

川田喜則說，原本很期待這兩天開打，雖然覺得很可惜，「不過針對星期三開始的比賽，會盡全力去做準備來挑戰。」（編輯：張雅淨）1090412