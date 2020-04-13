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SBL挑戰賽14日登場 裕隆放話不讓璞園打快

最新更新：2020/04/13 19:01

（中央社記者龍柏安台北13日電）第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。裕隆執行教練李啟億強調，壓制璞園快攻、不讓對手打快，是頭號任務。

本季SBL賽制變革，上、下半季冠軍台灣啤酒直接取得總冠軍賽門票，而年度勝率排名第二的璞園與第三的裕隆明晚5時將在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心，透過5戰3勝制的挑戰賽，爭取最後一席總冠軍賽入場券。

本季裕隆與璞園共8次交鋒，雙方勝負各半，由於璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）因父親過世，提前返美奔喪，讓璞園挑戰賽僅剩單洋將愛德（Seskus Edvinas）應戰。

雖然對手只剩單洋將，李啟億依舊不敢大意，他透露，上半季璞園就以單洋將出擊，4次交手對方仍摘下2勝，「如果他們能打出流暢攻守轉換，就算我們有10個洋將也沒用。」

李啟億也透露，裕隆陣中包括小洋將基恩（Marcus Keene）與大洋將布拉（Sim Bhullar），將肩負不同任務，「基恩主攻，布拉則負責防守。」

李啟億解釋，璞園禁區有非常多的針對性防守，因此每每布拉碰上璞園，總難拿到高分，因此他仍屬意由進攻能力較強的基恩做為箭頭衝鋒，布拉押後做好籃板與防守。

季末老將林宜輝表現出色，最後5場出賽有2場飆破20分大關，李啟億表示，本季球隊補進林宜輝與簡浩兩名老將，就是希望提供球隊4號位的外線與策應能力，他認為：「這兩名老將的表現，將是我們這個系列賽打得輕鬆還是辛苦的關鍵。」（編輯：管中維）1090413

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