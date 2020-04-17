SBL裕隆挑戰賽拚晉級 第3戰上半場成關鍵

（中央社記者黃巧雯台北17日電）SBL裕隆納智捷18日季後挑戰賽第3戰只要再贏球，將晉級總冠軍戰，裕隆執行教練李啟億今天表示，關鍵將在上半場，若能在上半場拉開比數，就會比較好打。

第17季超級籃球聯賽（SBL）季後挑戰賽18日將繼續在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行第3戰，裕隆在5戰3勝制的季後賽，以2比0聽牌，只差一勝就能闖進總冠軍賽，而璞園則是已無退路，想要晉級，剩餘3場比賽都得拿下。

身高226公分的裕隆洋將布拉（Sim Bhullar），首戰繳出27分、24籃板「雙20」成績單，第二戰得分和籃板依舊有雙位數貢獻，憑藉著身材優勢，對於璞園禁區造成不少威脅。

談到布拉16日決勝節體力明顯下滑，李啟億認為，第二戰面對對方包夾，讓布拉花費太多體力在卡位，「我們會再想辦法讓他（布拉）不要那麼吃力、打每一球」。

李啟億透露，可能會再調整戰術，讓布拉接球後可以直接得分，或以布拉為誘餌，讓其他人發動攻勢。

觀察前2戰上半場戰況，裕隆首戰以49比42領先璞園，第2戰兩隊上半場比數剛好互換，裕隆成了落後的一方，璞園的外線和轉換快攻，16日讓裕隆吃足苦頭，直到下半場才扭轉戰局，驚險拿下勝利。

李啟億認為，18日決勝關鍵將在上半場，要想辦法一開賽時就把對方士氣壓下來，「我們分數若能拉開，就會比較好打一點」，他坦言，璞園團隊跑動對裕隆造成很大困擾，將設法讓璞園盡量不要打出團隊進攻。

裕隆陣中老將呂政儒、林宜輝昨天也有所發揮，但因季後賽強度較大，對於兩人的體能將造成考驗，李啟億坦言，因16日比賽較關鍵，因此用人較保守，明天會再觀察上半場能否讓他們調節體能，以便在決勝階段有更多機會發揮。（編輯：陳政偉）1090417