羅傑斯飆11K壓制 兄弟止敗丘昌榮執教生涯首勝

中華職棒中信兄弟隊17日在台中洲際球場以6比1擊退統一獅，拿下本季首勝，也是總教練丘昌榮（左）執教首勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒今天在洲際棒球場進行的比賽，中信兄弟先發投手羅傑斯投7局僅失1分、飆出11次三振，終場以6比1擊退統一獅，奪本季首勝，中止3連敗，教頭丘昌榮獲執教首勝。

雙方前3局都沒能奪下分數，兄弟4局下展開攻勢，滿壘時獅隊投手江辰晏發生牽制失誤，一口氣跑回2分，不過一壘跑者陳子豪被牽制球擊中後頸受傷，當場被擔架抬下場。

獅隊5局上透過陳重羽、潘傑楷敲安打，以及觸身球保送形成滿壘，隨後楊家維也選到保送，擠回1分；不過下個半局兄弟岳東華、詹子賢都敲安，兄弟也得1分，取得3比1領先。

7局下兄弟的高宇杰敲安打後，投手林航、游擊手陳傑憲接連發生失誤，兄弟再得2分，之後詹子賢敲出1打點安打。終場兄弟就以6比1擊退獅隊，為本季首勝，中止3連敗，也送給獅隊3連敗，總教練丘昌榮奪下教頭生涯首勝。

兄弟先發投手羅傑斯用121球投7局，被敲6支安打，飆出11三振，僅失1分，演出優質先發，奪下勝投，獲選為單場MVP。羅傑斯賽後表示，「前陣子我們度過一段不好的時期，感謝兄弟給我機會來到這邊獻技，非常開心，希望球迷可以待在家裡欣賞球賽支持我們」。

上星期羅傑斯由於因雨延賽，跳過一次輪值，不過他說並沒有受到影響，「一樣讓自己維持在最好的狀況，努力攻擊好球帶，讓每個打者出局，很開心有很好的結果」。（編輯：張芷瑄）1090417