桃園3戰開轟及耗時都驚人 洪一中曾豪駒提看法

中華職棒開打，桃園球場目前3場比賽開轟數據及比賽時間都很驚人，樂天桃猿總教練曾豪駒（右）18日說，投手狀況會影響比賽時間，若雙方投手能將比分壓在3至5分、減少保送，相對來說比賽時間就不會拉這麼長。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中職12日正式開打後，桃園棒球場總計3場比賽，出現22轟、數據驚人，比賽時間也很驚人，平均時間4小時21分鐘；對於打者轟不停、比賽時間耗時長，洪一中和曾豪駒各有解釋。

中華職棒12日全球率先開打，桃園棒球場開幕首週因雨勢影響前兩場比賽延賽，15日起3場比賽，打擊數據和比賽時間都很嚇人；15日樂天桃猿與統一獅隊打到延長賽分勝負，兩隊合計敲9轟，比賽耗時5小時6分鐘，16日兩隊總計敲5轟，比賽打了3小時37分鐘。

昨天桃猿與富邦悍將交手，兩隊總計敲出8轟，比賽耗時4小時20分鐘，目前為止桃園棒球場3場例行賽事，總計出現22發全壘打，平均比賽時間4小時21分鐘。

悍將隊總教練洪一中表示，桃猿的打者本來就很會打，根據過往的經驗，桃園棒球場冬天時又特別容易出現右外野方向全壘打，球隊作客桃園棒球場時，都會特別提醒投手群要小心，稍微失投的球就很容易被打出去。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，開季打者調整狀況優於投手，可能與春訓長度也有關係，但也提到，投手群挨轟狀況多，就觀察桃猿隊投手群後發現，關鍵一球失投的比例偏高，對決球的位置還不夠精準，都是需要再修正的地方。

曾豪駒也提到，投手的狀況會影響到比賽的時間，如果雙方投手可以將比分壓在3至5分、減少保送，相對來說比賽時間就不會拉的這麼長。（編輯：陳俊碩）1090418

中華職棒31年正式開打後，桃園球場總計3場比賽出現22轟，平均比賽時間4小時21分鐘，數字都很驚人，富邦悍將總教練洪一中18日對此表示，桃猿打者本來就很會打，稍微失投的球就很容易被打出去。中央社記者張新偉攝 109年4月18日