林益全1600安倒數 多留紀錄當退休回憶

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）中職富邦悍將隊野手林益全生涯1600安倒數，最快今晚達成，林益全表示，只要身體健康，紀錄遲早會達到，也希望在球員生涯盡量多寫紀錄，退休後茶餘飯後可以當成家人閒聊話題。

富邦悍將隊野手林益全，中職生涯第12年，去年完成生涯150轟、1500安、900打點紀錄，今天賽前生涯安打數累積1599安，今天悍將隊作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，林益全先發打第5棒，挑戰生涯1600安里程碑，為中職史上第5人。

對於1600安紀錄，林益全表示，還是以球隊贏球為主，個人的紀錄達成順其自然，只要身體健康、打得夠久，紀錄自然會達成。

談起1600安里程碑的意義，林益全直言，職棒生涯10多年了，當然會希望多留一點生涯紀錄，等到以後退休，這些紀錄可能拿來當成與小孩、家人聊天時的話題。

林益全先前也被中信兄弟退役球星「恰恰」彭政閔點名，看好成為下一名達成生涯2000安的球員。林益全目前生涯累積1599安、172發全壘打，也有機會挑戰達成生涯2000安、200轟紀錄，林益全表示，挑戰紀錄放心裡，一切還是團隊為主。

林益全開季前2場比賽總計8打數沒有敲安，近兩場出賽都有安打表現，他表示，開季狀況沒有特別不好，棒球有時候打得好不一定能形成安打，目前狀況都在維持掌控中。（編輯：張雅淨）1090419