安以恩演帽子戲法 大同輕取紅獅FC

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽19日進行第1巡迴第2週賽事，北市大同以4比0擊敗紅獅FC，北市大同球員安以恩（Ange Samuel）獨得3分，演出本季聯盟首次「帽子戲法」，受到矚目。中央社記者徐肇昌攝 109年4月19日

（中央社記者龍柏安台北19日電）大同足球隊象牙海岸洋將安以恩今天包辦3顆進球，成為聯盟本季締造「帽子戲法」的首人，靠著他火力奧援，率隊以4比0擊敗紅獅FC，順利拿下本季企甲足球聯賽首勝。

2020華南銀行企業甲級足球聯賽今天進行第1循環第2週賽事，大同與紅獅之戰在台北田徑場進行，上週開幕戰吞下敗仗的大同，今天靠著安以恩（Ange Samuel）開賽短短6分鐘自由球率先破門，拉開這場猛攻秀序幕。

「開賽6分鐘就進球，應該是我生涯最快進球的紀錄。」安以恩賽後開朗笑說，開幕戰他們惜敗，因此亟需一場勝利來振奮士氣，「今天第一顆進球來得很早，這很重要，因為能讓我們更有信心。」

安以恩操刀的自由球，穿過人牆後往右上方門柱急竄，突破門將防衛破門，大同教頭強木在也說：「那顆球進球角度非常刁鑽，若真要挑缺點，只能說球速還可以更快一點。」

上半場安以恩就踢進2球，加上隊友韋嗣也贊助1球，半場就取得3比0大幅領先，強木在坦言，由於已拉開領先，下半場他盡量讓其他球員有出賽機會。

安以恩在下半場的第58分鐘，踢進全場第4顆進球，也是個人單場第3球，演出本季聯盟首次「帽子戲法」，他說：「我很開心，也替我的球隊感到驕傲。」

不過他也透露，這並不是生涯第一次締造「帽子戲法」，他歪著頭想了想說，上個球季他好像就完成過2、3次，「我有點記不得，不過本季肯定是第一次。」

個人表現超讚，場邊卻沒球迷觀賽，也沒有掌聲和歡呼，安以恩一點都不在意，也沒感到失望，他強調：「一切都為了安全，況且比賽仍有線上轉播，球迷還是可以在網路上看到所有比賽。」（編輯：管中維）1090419

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽19日進行第1巡迴第2週賽事，北市大同（橘衣）以4比0擊敗紅獅FC（紅衣）。中央社記者徐肇昌攝 109年4月19日