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裕隆3分火力旺 總冠軍賽台啤首役吞敗

最新更新：2020/04/21 21:11
第17季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍系列賽21日晚間點燃戰火，台啤洋將塞瑟夫（前白衣）雖拿下全隊最高19分，仍無法助隊取得勝利，終場台啤以83比88不敵裕隆納智捷，雙方在系列戰中暫時打平。中央社記者林俊耀攝　109年4月21日
第17季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍系列賽21日晚間點燃戰火，台啤洋將塞瑟夫（前白衣）雖拿下全隊最高19分，仍無法助隊取得勝利，終場台啤以83比88不敵裕隆納智捷，雙方在系列戰中暫時打平。中央社記者林俊耀攝　109年4月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）聯盟頭號種子台灣啤酒在SBL總冠軍賽首役，被裕隆納智捷團隊火力轟垮，終場83比88不敵對手，總教練周俊三賽後坦言，被對手團隊投進15顆3分球，「太多了點」。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心點燃戰火，包辦上、下半季冠軍的聯盟頭號種子台啤，提前帶著1勝優勢開打，不料今天無法壓制裕隆猛烈外線火力，雙方打成1比1平。

今天裕隆光靠「男模」呂政儒就飆進8顆3分球，團隊累計轟進15球，比起台啤多了5顆，台啤總教練周俊三也承認：「外線被投進15顆3分，太多了點」。

裕隆除有一票優質射手在外圍埋伏，禁區又有身材高大、噸位驚人的洋將布拉（Sim Bhullar）坐鎮，搭配靈活刁鑽的矮控衛基恩（Marcus Keene），周俊三坦言的確不好應付，不過他認為，首役他們讓布拉僅拿6分、13籃板，算是有成功壓制。

第4節最後1分58秒，台啤追到只差2分，不料SBL生涯罰球命中率達80.8%的洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），兩罰意外失手，錯失追平契機，周俊三說：「第4節我們還是有機會贏球，可惜罰球和幾顆3分球，機會是創造出來了，卻沒有把握。」

總冠軍系列賽第2戰，將於後天（週四）傍晚5時開打，裕隆執行教練李啟億則低調表示，他不會去想系列賽目前是幾比幾，「因為要拿總冠軍，就是要贏4場，接下來我們還是會看影片、做修正，就算是贏球，球隊還是有做不好的地方。」（編輯：方沛清）1090421

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