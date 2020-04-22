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SBL總冠軍賽第2戰 邱大宗替台啤提建言

最新更新：2020/04/22 16:14

（中央社記者龍柏安台北22日電）前達欣工程男籃總教練、球評邱大宗表示，SBL總冠軍賽首戰吞敗的台灣啤酒，明天登場的第2戰，得強化壓迫性防守，攻守轉換與打點策略要更明確，才能討回首役落敗的顏面。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽第2戰，將於明晚5時在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心登場，聯盟頭號種子台啤因包攬上、下半季冠軍，提前握有1勝優勢，不過首戰83比88不敵挑戰賽晉級的裕隆納智捷，雙方戰成1比1。

總冠軍賽首役，裕隆本土第1射手「男模」呂政儒就轟進8顆3分球，全場狂飆32分，對台啤造成重傷害，目前擔任總冠軍系列賽球評的邱大宗坦言，台啤陣容雖年輕，速度又快，但壓迫性防守範圍不夠大，是外圍大量失血主因。

事實上，台啤首役成功防堵裕隆大洋將布拉（Sim Bhullar），讓他全場僅拿6分、13籃板，若防守範圍拉大，恐讓布拉禁區予取予求，對此邱大宗也認同，不過他說：「所以台啤除了有針對性防守，也要有更多的變化性防守。」

而從挑戰賽晉級的裕隆，目前季後賽拉出未嘗敗績的4連勝，邱大宗認為，裕隆目前團隊氣勢正值高點，球員也展現出奪冠霸氣，「包括比賽中包括呂政儒、基恩（Marcus Keene），都有命中一些高難度的出手，這些往往不是戰術可以解決的問題。」

邱大宗分析，若拆開來看，裕隆單點戰力強，優勢很清楚，「相對的缺點也很明顯，布拉跑動慢大家都知道，基恩則是個子小，因此台啤進攻上必須利用自己優勢去打對方劣勢，才能增加贏球機率。」（編輯：吳協昌）1090422

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