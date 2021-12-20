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駱建佑羽球世錦賽男單為新加坡摘首金 直呼夢想成真[影]

2021/12/20 17:15（12/20 17:37 更新）
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駱建佑成為第一位贏得世界羽球錦標賽男單冠軍的新加坡人，20日他說自己終於「夢想成真」。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）
駱建佑成為第一位贏得世界羽球錦標賽男單冠軍的新加坡人，20日他說自己終於「夢想成真」。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）
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（中央社新加坡20日綜合外電報導）儘管腳踝受傷，駱建佑成為第一位贏得世界羽球錦標賽男單冠軍的新加坡人，今天他說自己終於「夢想成真」。

世界排名第22的駱建佑19日晚上在西班牙維爾瓦（Huelva）舉行的世界羽球錦標賽男單決賽中，以21比15、22比20扳倒世界排名第14的印度選手斯里坎特（Kidambi Srikanth），爆冷奪下冠軍。

雖然駱建佑在8強賽中扭傷右腳踝，但他當時還是贏了比賽。在18日的4強賽結束後，他非常痛苦，需要使用輪椅。

駱建佑告訴新加坡海峽時報，他决定「強忍疼痛，在决賽中全力以赴，並且接受冰敷和一些治療，所幸奏效」。

他說：「這感覺像是一個夢，現在夢想成真了。我是看著羽球好手林丹和李宗偉參加如此盛大決賽長大的，現在我在這裡成為世界冠軍，真是不可思議。」

新加坡總理李顯龍在臉書貼文：「幹得好，建佑。你是新加坡的驕傲，期待你下一次的成功。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1101220

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