樂天桃猿新球季教練團底定 古久保健二加入

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職樂天桃猿隊新球季教練團底定，林振賢、劉家豪、曾翊誠離隊，日籍教練古久保健二擔任一軍首席教練，新聘西村彌為總合守備跑壘教練。

中華職棒樂天桃猿隊新球季教練團微調，林振賢、劉家豪另有生涯規劃自請離隊，投手教練曾翊誠在合約到期後不續聘，球團感謝3名教練為桃猿執教，貢獻心力。

桃猿隊發布新聞稿表示，一、二軍總教練不變仍由曾豪駒、劉榮華領軍，為實踐與日職東北樂天金鷲的深度合作，首席教練由原本效力富邦悍將隊的教練古久保健二接任。

古久保健二曾任東北樂天金鷲一軍投捕教練，2019年來台執教、加入富邦悍將隊，明年球季將效力桃猿，強化投捕及整體作戰。

桃猿一軍打擊教練鮑伊（Charles Poe）留任，林政億擔任助理打擊教練協助鮑伊，蔡建偉則繼續擔任二軍打擊教練。

桃猿新聘日籍教練西村彌強化內野跑壘等各項訓練，38歲的西村彌左右開弓，2006至2015年球員生涯都效力日職東北樂天金鷲，以穩定的守備戰力見長，新年度他將總合守備跑壘並與一軍內野教練陳雁風在內野訓練上相互合作分工。

一軍投手教練為許銘傑、牛棚教練則是林英傑。二軍首席投手教練由川岸強接任，42歲的川岸強球員生涯2007到2012年間曾效力東北樂天金鷲，在球員的資歷完整，育成經驗豐富。

林敬民為二軍投手教練，二軍投捕教練為許躍騰，將與川岸強共同為一軍培育投捕戰力。（編輯：張雅淨）1101222