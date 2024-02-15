樂天桃猿將赴日本宮崎交流賽 公布25人名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職樂天桃猿隊將在24、25日赴日本宮崎與日本職棒福岡軟銀鷹、歐力士猛牛各進行1場交流賽，桃猿隊球團今天公布25人名單，由總教練古久保健二領軍，將派出一軍陣容出征。

桃猿隊將在台灣時間24日中午12時，與軟銀鷹隊進行「宮崎．台灣Friendship Series」，當天除了球員在球場上的交流，兩隊預計都將派出啦啦隊為賽事應援，給球迷們帶來不一樣的看球體驗；25日上午11時30分則將與歐力士猛牛隊進行「強化交流賽」。

此次交流賽名單有10名投手，分別為陳冠宇、陳鴻文、王志煊、陳柏豪、黃子鵬、張梓軒、威能帝、陳克羿、鈴木駿輔、林華偉；捕手有宋嘉翔、張閔勛、嚴宏鈞等3人；內野手有杜禹鋒、林立、林承飛、梁家榮、廖健富、林智平、馬傑森等7人；外野手有余德龍、成晉、林耀煌、陳晨威、林政華等5人。

此次交流賽雙方預計都派出一軍陣容上場，桃猿隊總教練古久保健二表示，軟銀、歐力士都是實力相當雄厚的日本職棒隊伍，這是非常難得的交流經驗，期待球員們展現出春訓所累積的能量，和對手一決勝負。（編輯：陳政偉）1130215