更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職3/300
首頁 / 運動

樂天桃猿將赴日本宮崎交流賽 公布25人名單

2024/2/15 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職樂天桃猿隊將在24、25日赴日本宮崎與日本職棒福岡軟銀鷹、歐力士猛牛各進行1場交流賽，桃猿隊球團今天公布25人名單，由總教練古久保健二領軍，將派出一軍陣容出征。

桃猿隊將在台灣時間24日中午12時，與軟銀鷹隊進行「宮崎．台灣Friendship Series」，當天除了球員在球場上的交流，兩隊預計都將派出啦啦隊為賽事應援，給球迷們帶來不一樣的看球體驗；25日上午11時30分則將與歐力士猛牛隊進行「強化交流賽」。

此次交流賽名單有10名投手，分別為陳冠宇、陳鴻文、王志煊、陳柏豪、黃子鵬、張梓軒、威能帝、陳克羿、鈴木駿輔、林華偉；捕手有宋嘉翔、張閔勛、嚴宏鈞等3人；內野手有杜禹鋒、林立、林承飛、梁家榮、廖健富、林智平、馬傑森等7人；外野手有余德龍、成晉、林耀煌、陳晨威、林政華等5人。

此次交流賽雙方預計都派出一軍陣容上場，桃猿隊總教練古久保健二表示，軟銀、歐力士都是實力相當雄厚的日本職棒隊伍，這是非常難得的交流經驗，期待球員們展現出春訓所累積的能量，和對手一決勝負。（編輯：陳政偉）1130215

#日本
#古久保健二
#中職
#桃猿隊球團
#陳冠宇
#樂天桃猿
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳禹勳術後首度進牛棚 盼學弟享受當終結者
172.30.142.25