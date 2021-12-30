莫蘭特單場6顆三分球加持 灰熊主場挫湖人

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（中央社曼菲斯/洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊先發後衛莫蘭特（Ja Morant）射進生涯新高的單場6顆三分球、灌進本季最高的41分，今天助球隊以104-99擊敗洛杉磯湖人，拿下3連勝。

灰熊前3節幾乎一路落後，第4節打出26比16攻勢才反敗為勝，陣中貝恩（Desmond Bane）貢獻20分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）添15分。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）單場轟進8顆三分球，追平生涯最佳紀錄，整場比賽攻下37分13籃板和7助攻。衛斯布魯克（Russell Westbrook）豪取個人本季第8個大三元，有16分10籃板和12助攻表現。

湖人還靠蒙克（Malik Monk）添15分，無奈仍苦吞過去7場比賽的第6敗。明天滿37歲的詹姆斯連續第6場比賽得分至少30也無濟於事。

其他NBA相關消息方面，邁阿密熱火在傳出更多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診和傷兵情況下，湊不到最低出賽限度的8名球員，原定今天與聖安東尼奧馬刺的對戰被迫延期。

熱火今天再添3人進入COVID-19健康安全協議，文森（Gabe Vincent）、塔克（P.J. Tucker）、齊泰姆（Zylan Cheatham）成為繼勞瑞（Kyle Lowry）、哈斯勒姆（Udonis Haslem）和斯特魯斯（Max Strus）之後，最新進入COVID-19缺陣名單的球員。

而熱火的傷兵也不少，除了阿德巴約（Bam Adebayo）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、莫里斯（Markieff Morris）和歐拉迪波（Victor Oladipo），巴特勒（Jimmy Butler）昨天也在熱火最終以119-112擊敗華盛頓巫師的戰役中扭傷右腳踝。

加總起來，熱火有12名球員無法比賽，即便他們緊急以10天短約簽下蓋伊（Kyle Guy）、霍爾曼（Aric Holman）也無法彌補空缺。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1101230