胡瓏貿關鍵兩罰中1 海神擋住台啤英熊反撲

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（中央社記者龍柏安台北31日電）戰績高居T1聯盟第一的高雄全家海神，今天差點浪費第2節最多25分領先，靠著最後10.6秒胡瓏貿2罰中1，主場以114比113險勝台灣啤酒英熊，也拿下對戰2連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天由高雄全家海神，在主場高雄巨蛋迎戰台灣啤酒英熊，重演今年聯盟開幕戰戲碼。上次對決，海神靠著神奇逆轉秀拿下勝利，今天雙方再次交手比賽過程雖大不同，但結局都是由海神以1分之差險勝。

海神本季戰績4勝1負高居聯盟之首，台啤則以4勝2負緊追在後，主場亮相的海神開賽展現旺盛進攻火力，首節就曾取得23分領先，第2節最多則握有25分籌碼。

台啤英熊也不是省油的燈，在第4節靠著朱億宗的連續2顆三分球，加上最後1分15秒蔣淯安3罰俱中，追到只差4分。

今天攻下並列全場最高29分的海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman），在第4節最後48.9秒兩罰俱中，再將領先鞏固至6分，不料回頭蔣淯安馬上又飆進三分球，雙方只剩3分差。

海神本土前鋒胡瓏貿在比賽結束前最後10.6秒兩罰中1，確保球隊立於不敗，台啤老將朱億宗雖再命中三分，無奈時間只剩0.9秒，宣告台啤英熊逆轉功敗垂成。

布銳克曼不僅攻下29分，另傳出10次助攻，立陶宛籍的216公分長人庫薩斯（Mindaugas Kupsas），則拿下25分、4助攻與4阻攻。

台啤英熊以洋將士東（Diamond Stone）的29分、12籃板最高，本土射手李啟瑋攻下次高的20分，主控蔣淯安拿下19分、8助攻，朱億宗進帳18分。（編輯：管中維）1101231